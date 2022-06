C’era anche la giovane compagna di Gigi D’Alessio al concerto a Napoli (Di sabato 18 giugno 2022) Nessuna dichiarazione d’amore di Gigi D’Alessio per la sua giovane compagna ma Denise Esposito era lì, sotto il palco a Napoli, in prima fila per il papà di suo figlio. 28 anni, bella e innamorata ma con poca voglia di apparire. Ed è così che prosegue la loro storia d’amore, con pochissime foto postate sui social. Ogni tanto compare qualche dichiarazione d’amore ma sempre molto breve, tutto sempre proteggendo al massimo la loro vita privata. Ieri sera la fidanzata di Gigi D’Alessio ha assistito al concerto e festeggiato a distanza il cantante partenopeo. E’ arrivata con una sua amica, munite di pass si sono sedute in prima fila e hanno cantato tutta la serata. Uno strappo alla regola e Denise Esposito ha pubblicato tra le storie di Instagram i momenti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 giugno 2022) Nessuna dichiarazione d’amore diper la suama Denise Esposito era lì, sotto il palco a, in prima fila per il papà di suo figlio. 28 anni, bella e innamorata ma con poca voglia di apparire. Ed è così che prosegue la loro storia d’amore, con pochissime foto postate sui social. Ogni tanto compare qualche dichiarazione d’amore ma sempre molto breve, tutto sempre proteggendo al massimo la loro vita privata. Ieri sera la fidanzata diha assistito ale festeggiato a distanza il cantante partenopeo. E’ arrivata con una sua amica, munite di pass si sono sedute in prima fila e hanno cantato tutta la serata. Uno strappo alla regola e Denise Esposito ha pubblicato tra le storie di Instagram i momenti ...

