Bologna, Lovato ha scelto Sinisa: Sartori in pressing sull'Atalanta (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Lovato, difensore dell'Atalanta, ha scelto il Bologna di Mihajlovic per la prossima stagione: Sartori in pressing Matteo Lovato ha scelto la sua destinazione per la prossima stagione. Il centrale di proprietà dell'Atalanta, al Cagliari gli ultimi mesi, è finito nel mirino del Bologna. La volontà del ragazzo è quella di andare a lavorare con Sinisa e Sartori settimana prossima potrebbe andare in pressing sulla Dea per chiudere l'affare. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

