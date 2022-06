Bimba uccisa, la procura di Catania: «Inferte più di undici coltellate, una è stata letale» (Di sabato 18 giugno 2022) Arrivano le prime notizie sui risultati dell’autopsia sulla piccola Elena, la Bimba uccisa a Mascalucia. «Dalle anticipazioni del medico autoptico si può dire sin d’ora che i colpi sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina, non ancora trovato, e sono più di undici. Uno solo è stato letale perché ha reciso i vasi arteriosi dell’arteria succlavia ma la morte non è stata immediata». Lo si apprende, come riporta l’Adnkronos, da fonti della procura di Catania dopo l’autopsia avvenuta ieri pomeriggio sul cadavere della piccola Elena. Bimba uccisa, quando è avvenuto il decesso “Il decesso”, inoltre, «è intervenuto dopo più di un’ora dal pasto che la Bimba aveva consumato a scuola intorno alle 13». ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) Arrivano le prime notizie sui risultati dell’autopsia sulla piccola Elena, laa Mascalucia. «Dalle anticipazioni del medico autoptico si può dire sin d’ora che i colpi sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina, non ancora trovato, e sono più di. Uno solo è statoperché ha reciso i vasi arteriosi dell’arteria succlavia ma la morte non èimmediata». Lo si apprende, come riporta l’Adnkronos, da fonti delladidopo l’autopsia avvenuta ieri pomeriggio sul cadavere della piccola Elena., quando è avvenuto il decesso “Il decesso”, inoltre, «è intervenuto dopo più di un’ora dal pasto che laaveva consumato a scuola intorno alle 13». ...

