ATP Queen’s 2022, Matteo Berretini liquida anche van de Zandschulp e approda in finale per il secondo anno di fila! (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Berrettini raggiunge per la seconda volta consecutiva la finale del torneo ATP 500 del Queen’s. Battendo l’olandese Botic van de Zandschulp per 6-4 6-3, il romano diventa inoltre il quarto giocatore dell’era moderna a centrare quattro finali consecutive sull’erba: una sequenza del genere si associa a figure che si chiamano Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray. Ora l’attesa è per uno tra il serbo Filip Krajinovic e il croato Marin Cilic. Fino al 3-2 in favore di Berrettini non succede niente di significativo, con i due giocatori che tengono in maniera stabile il servizio. Nel sesto game, però, van de Zandschulp è costretto agli straordinari. Per otto volte, e principalmente per meriti propri, annulla palle break, ma alla nona chance per il romano, al 24° punto, arriva il doppio fallo che lo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)Berrettini raggiunge per la seconda volta consecutiva ladel torneo ATP 500 del. Battendo l’olandese Botic van deper 6-4 6-3, il romano diventa inoltre il quarto giocatore dell’era moderna a centrare quattro finali consecutive sull’erba: una sequenza del genere si associa a figure che si chiamano Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray. Ora l’attesa è per uno tra il serbo Filip Krajinovic e il croato Marin Cilic. Fino al 3-2 in favore di Berrettini non succede niente di significativo, con i due giocatori che tengono in maniera stabile il servizio. Nel sesto game, però, van deè costretto agli straordinari. Per otto volte, e principalmente per meriti propri, annulla palle break, ma alla nona chance per il romano, al 24° punto, arriva il doppio fallo che lo ...

