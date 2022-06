Amici, Lorella Cuccarini confermata e lei commenta (Di sabato 18 giugno 2022) Lorella Cuccarini nel corso di una recente intervista a Leggo ha confermato la sua presenza nella prossima edizione di Amici. Ma ha anche rivelato quali saranno i nuovi impegni professionali. Lorella Cuccarini è una delle più amate insegnanti della scuola di Amici, e proprio per tale motivo sono molti i telespettatori che da quando è finita l’ultima edizione si sono posti delle domande sul futuro dell’artista nel celebre talent show di Canale 5. Nello specifico in tanti si sono chiesti se la Cuccarini sarà presente ancora una volta come coach nella scuola di Amici oppure no, e proprio a tale domanda nelle scorse ore la diretta interessata ha fornito una risposta. Lorella Cuccarini risponde alle curiosità dei fan ... Leggi su baritalianews (Di sabato 18 giugno 2022)nel corso di una recente intervista a Leggo ha confermato la sua presenza nella prossima edizione di. Ma ha anche rivelato quali saranno i nuovi impegni professionali.è una delle più amate insegnanti della scuola di, e proprio per tale motivo sono molti i telespettatori che da quando è finita l’ultima edizione si sono posti delle domande sul futuro dell’artista nel celebre talent show di Canale 5. Nello specifico in tanti si sono chiesti se lasarà presente ancora una volta come coach nella scuola dioppure no, e proprio a tale domanda nelle scorse ore la diretta interessata ha fornito una risposta.risponde alle curiosità dei fan ...

Pubblicità

infoitcultura : Prof Amici, parla Lorella Cuccarini: chi resta e chi se ne va, quadra trovata - infoitcultura : Lorella Cuccarini tornerà ad Amici: “Proseguirò come coach, quasi sicuramente per il canto” - infoitcultura : Lorella Cuccarini svela il suo futuro ad Amici e parla di Maria De Filippi: 'Sa ascoltare' - infoitcultura : Amici, Lorella Cuccarini ancora prof? L'intervista in cui svela tutto - infoitcultura : Lorella Cuccarini, la verità sul suo futuro ad “Amici” e la confessione su Maria De Filippi -