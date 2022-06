Un posto al sole: Diego finisce in ospedale (Di venerdì 17 giugno 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Raffaele è costretto a cedere ai ricatti di Valsano. In gioco c’è la vita dei suoi figli. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Raffaele purtroppo è in serie difficoltà e per paura che il clan Valsano faccia del male alla sua famiglia è costretto a cedere ai loro ricatti. Inoltre, Filippi non sa se accettare la richiesta di Chiara. Roberto, invece è sempre più impegnato accanto a Lara e quest’ultima non vede l’ora di formare una vera famiglia con il suo compagno. Mariella cerca di aiutare Cerri a distrarsi e a non pensare a Bruno. Per questo invita l’amico a partecipare a qualche attività ricreativa insieme a lei. Infine, Alberto scopre che Clara non vuole dare gli esami. raffaelle cede ai ... Leggi su formatonews (Di venerdì 17 giugno 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere che Raffaele è costretto a cedere ai ricatti di Valsano. In gioco c’è la vita dei suoi figli. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Raffaele purtroppo è in serie difficoltà e per paura che il clan Valsano faccia del male alla sua famiglia è costretto a cedere ai loro ricatti. Inoltre, Filippi non sa se accettare la richiesta di Chiara. Roberto, invece è sempre più impegnato accanto a Lara e quest’ultima non vede l’ora di formare una vera famiglia con il suo compagno. Mariella cerca di aiutare Cerri a distrarsi e a non pensare a Bruno. Per questo invita l’amico a partecipare a qualche attività ricreativa insieme a lei. Infine, Alberto scopre che Clara non vuole dare gli esami. raffaelle cede ai ...

