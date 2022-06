Ultime Notizie – Meteo, terza ondata di afa in arrivo: caldo record anche di notte (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Estate Meteorologica deve ancora iniziare ufficialmente, ma l’Italia è già nella morsa di caldo e afa con temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento. Dati alla mano siamo solo a metà giugno eppure stiamo per vivere già la terza ondata di caldo africano dopo le due arrivate precocemente nel corso del mese di maggio. Siamo alle prese con l’ennesima follia Meteo climatica, segno evidente che qualcosa a livello atmosferico si è rotto a causa del sempre più pressante riscaldamento globale. A giugno le temperature massime medie di gran parte delle città italiane si aggirano intorno ai 25/26°C, ma è dall’inizio del mese che stiamo registrando valori superiori ai 30°C. Un dato per certi versi preoccupante e la causa è la sempre maggior presenza dell’anticiclone africano che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Estaterologica deve ancora iniziare ufficialmente, ma l’Italia è già nella morsa die afa con temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento. Dati alla mano siamo solo a metà giugno eppure stiamo per vivere già ladiafricano dopo le due arrivate precocemente nel corso del mese di maggio. Siamo alle prese con l’ennesima folliaclimatica, segno evidente che qualcosa a livello atmosferico si è rotto a causa del sempre più pressante riscaldamento globale. A giugno le temperature massime medie di gran parte delle città italiane si aggirano intorno ai 25/26°C, ma è dall’inizio del mese che stiamo registrando valori superiori ai 30°C. Un dato per certi versi preoccupante e la causa è la sempre maggior presenza dell’anticiclone africano che ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - TuttoASRoma : Roma-Marsiglia, l’asse non si spezza: i francesi su Veretout e Kluivert - TuttoASRoma : Le vacanze romane di Frattesi: la prossima settimana è decisiva - rotaruchristina : RT @romatoday: L'incendio di Malagrotta: un disastro ambientale con tre gravissime emergenze per Roma - TuttoASRoma : ZANIOLO: “L’obiettivo di quest’anno era riprendere continuità” -