Ucraina, un ruolo da mediatrice per Merkel? L’ex cancelliera non chiude: «Ma ora non è il momento» (Di venerdì 17 giugno 2022) Angela Merkel non esclude la possibilità di mediare nel conflitto in Ucraina. In un’intervista rilasciata a Redaktionsnetzwerk Deutschland (Rnd) e in uscita domani, 18 giugno, L’ex cancelliera ha detto di non volere chiudere la porta a uno scenario simile. Tuttavia, ha specificato, «la questione non si pone al momento». Secondo quanto anticipato da Redaktionsnetzwerk Deutschland, Merkel ha ribadito il suo sostegno alla linea del cancelliere Olaf Scholz: «È giusto che l’Occidente si schieri a favore dell’esistenza dell’Ucraina, senza partecipare al confronto militare diretto». Quanto ai suoi ultimi mesi in carica come cancelliera, e a proposito dei rapporti con Mosca, Merkel ha detto: «Era chiaro che non sarei rimasta ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Angelanon esclude la possibilità di mediare nel conflitto in. In un’intervista rilasciata a Redaktionsnetzwerk Deutschland (Rnd) e in uscita domani, 18 giugno,ha detto di non volerere la porta a uno scenario simile. Tuttavia, ha specificato, «la questione non si pone al». Secondo quanto anticipato da Redaktionsnetzwerk Deutschland,ha ribadito il suo sostegno alla linea del cancelliere Olaf Scholz: «È giusto che l’Occidente si schieri a favore dell’esistenza dell’, senza partecipare al confronto militare diretto». Quanto ai suoi ultimi mesi in carica come, e a proposito dei rapporti con Mosca,ha detto: «Era chiaro che non sarei rimasta ...

