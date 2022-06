Thor: The Dark World, Chris Hemsworth deluso dalla sua interpretazione: "Non ho mostrato nulla di nuovo" (Di venerdì 17 giugno 2022) L'interprete di Thor nel MCU Chris Hemsworth ha rivelato di essere rimasto deluso dalla sua performance in Thor: The Dark World. Thor: The Dark World non è generalmente ben visto da critica e pubblico. Lo stesso Chris Hemsworth ha rivelato di non aver particolarmente amato quel capitolo della saga, specialmente per via della sua performance. "Non ero entusiasta di ciò che avevo fatto in Thor 2" ha infatti ammesso l'attore in un'intervista con Vanity Fair "Ero un po' deluso, onestamente, per quanto riguarda la mia interpretazione. Non mi è sembrato che il personaggio mostrasse alcuna crescita, e non credevo di aver ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022) L'interprete dinel MCUha rivelato di essere rimastosua performance in: The: Thenon è generalmente ben visto da critica e pubblico. Lo stessoha rivelato di non aver particolarmente amato quel capitolo della saga, specialmente per via della sua performance. "Non ero entusiasta di ciò che avevo fatto in2" ha infatti ammesso l'attore in un'intervista con Vanity Fair "Ero un po', onestamente, per quanto riguarda la mia. Non mi è sembrato che il personaggio mostrasse alcuna crescita, e non credevo di aver ...

