Teatro Comunale, cambia la data della riapertura

Tempo di lettura: < 1 minuto

Benevento – Cambio di data per la riapertura del Teatro Comunale Vittorio Emmanuele prevista in un primo momento per il 25 agosto. Alla Presentazione del progetto di fattibilità dello scalo merci alla Zona Asi di Ponte Valentino il sindaco Mastella ha detto che l'evento si terrà il 16 settembre con la presenza del Ministro alla Cultura Dario Franceschini

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

