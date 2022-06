Sport in tv oggi (venerdì 17 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 17 giugno 2022) oggi venerdì 17 giugno ci aspetta una giornata ricca di Sport. Inizia un intenso fine settimana di motori con le prove libere del GP del Canada per la F1 e del GP di Germania per la MotoGP. Matteo Berrettini sfiderà Tommy Paul ai quarti di finale del Queen’s, Camila Giorgi è attesa dai quarti di finale a Birmingham. Incominciano i Mondiali di nuoto, oggi spazio al nuoto artistico. Piatto sontuoso per tutti gli appassionati di ciclismo, che potranno gustarsi Giro di Svizzera, Giro di Slovenia, Giro del Belgio, Giro di Occitania e Giro d’Italia Under 23. Proseguono i Mondiali di beach volley a Roma con i quarti di finale. A Tel Aviv altra giornata con gli Europei di ginnastica ritmica, mentre ad Antalya si aprono gli Europei di scherma. L’Italia affronterà la Germania nella Nations League di volley ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022)17ci aspetta una giornata ricca di. Inizia un intenso fine settimana di motori con le prove libere del GP del Canada per la F1 e del GP di Germania per la MotoGP. Matteo Berrettini sfiderà Tommy Paul ai quarti di finale del Queen’s, Camila Giorgi è attesa dai quarti di finale a Birmingham. Incominciano i Mondiali di nuoto,spazio al nuoto artistico. Piatto sontuoso per tutti gli appassionati di ciclismo, che potranno gustarsi Giro di Svizzera, Giro di Slovenia, Giro del Belgio, Giro di Occitania e Giro d’Italia Under 23. Proseguono i Mondiali di beach volley a Roma con i quarti di finale. A Tel Aviv altra giornata con gli Europei di ginnastica ritmica, mentre ad Antalya si aprono gli Europei di scherma. L’Italia affronterà la Germania nella Nations League di volley ...

