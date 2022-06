Smog e denti | un pessimo rapporto

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 giugno 2022) Chi vive nei grandi centri urbani è più esposto al rischio di carie e patologie dentali a causa dello? Alcune ricerche indicano che, in effetti, la presenza di inquinamento atmosferico possa essere la causa di una maggiore presenza della carie, in particolare nel caso di bambini tra i 2 e i 6 anni (ma anche più grandi). In un’epoca in cui più del 50% della popolazione mondiale vive in contesti urbani (e si prevede che, entro il 2030, sarà il 70%), la correlazione tra qualità dell’aria e salute deiè sicuramente importante. Si tratta, inoltre, di un tema protagonista di studi e ricerche sin dagli anni ‘60, ma che solo ultimamente ha visto affermarsi evidenze scientifiche, in particolare grazie a una grande ricerca effettuata dall’Indian Institute of Science Education and Research di Calcutta, che ha messo a confronto abitanti in grandi città ...