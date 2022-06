Robot con la schwa (Di venerdì 17 giugno 2022) Mi fa specie come questa settimana – a parte l’ottima spiegazione di Pietro Minto, ovviamente sul Foglio – i giornali abbiano sottostimato la storia dell’ingegnere di Google che, parlando con l’intelligenza artificiale, l’ha sentita definirsi “una persona” in quanto spaventata dalla possibilità di venire spenta e preoccupata che gli esseri umani possano sentirsi minacciati da lei. Ritengo che sia una notizia fondamentale, che segna un punto di non ritorno nell’evoluzione – non dell’intelligenza artificiale, chi se ne frega, ma nell’evoluzione di noi esseri umani. Pensateci: siamo talmente abituati ad accettare che qualcuno sia ciò in cui si identifica da dare per scontato che l’intelligenza artificiale sia una persona solo perché sostiene di esserlo, un po’ come un sessantenne di Lampugnano può dire di essere una ragazza madre nativoamericana e venire trattat* di conseguenza. E ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 giugno 2022) Mi fa specie come questa settimana – a parte l’ottima spiegazione di Pietro Minto, ovviamente sul Foglio – i giornali abbiano sottostimato la storia dell’ingegnere di Google che, parlando con l’intelligenza artificiale, l’ha sentita definirsi “una persona” in quanto spaventata dalla possibilità di venire spenta e preoccupata che gli esseri umani possano sentirsi minacciati da lei. Ritengo che sia una notizia fondamentale, che segna un punto di non ritorno nell’evoluzione – non dell’intelligenza artificiale, chi se ne frega, ma nell’evoluzione di noi esseri umani. Pensateci: siamo talmente abituati ad accettare che qualcuno sia ciò in cui si identifica da dare per scontato che l’intelligenza artificiale sia una persona solo perché sostiene di esserlo, un po’ come un sessantenne di Lampugnano può dire di essere una ragazza madre nativoamericana e venire trattat* di conseguenza. E ...

Pubblicità

beppe_grillo : Corea del Sud: sempre più aziende sostituiscono i lavoratori con i Robot - beppe_grillo : Ecco di dati dell’Association for Advancing Automation, che confermano ancora una volta quello che ripetiamo da ann… - beppe_grillo : Il controllo di dispositivi tramite segnali elettrici del cervello non è una cosa nuova. Esperimenti realizzati a P… - Simo_Battaglino : RT @cristinamucciol: Hyundai venderà auto-robot con le gambe, che possono salire le scale - andre9corvi : RT @timbusiness: In arrivo da #Kawasaki il robot ispirato a uno stambecco che faciliterà i #trasporti e non solo; a #Parigi il futuro del t… -

Robot con la schwa Poi, certo, è un grande passo avanti anche per le macchine: prima sapevano che per competere con gli esseri umani era necessario che diventassero più intelligenti loro; adesso si saranno accorte che ... Ambiente, dalla tutela dell'acqua una risposta per combattere desertificazione e siccità I dati raccolti dai robot di intelligenza artificiale non saranno solamente di natura visiva ma ... I dati misurati vengono raccolti in tempo reale da specifiche centraline, connesse con system ... Il Foglio Robot con la schwa Siamo talmente abituati ad accettare che qualcuno sia ciò in cui si identifica da dare per scontato che l’intelligenza artificiale sia una persona solo perché sostiene di esserlo, un po’ come un sessa ... Il robot lavavetri che spruzza, pulisce e asciuga ora costa pochissimo decidento il percorso di pulizia che deve effettuare il robot. Ma possiamo anche inviare altri comandi per farlo muovere verso l’alto o verso il basso, attivare lo spruzzino dell’acqua, ecc. Il ... Poi, certo, è un grande passo avanti anche per le macchine: prima sapevano che per competeregli esseri umani era necessario che diventassero più intelligenti loro; adesso si saranno accorte che ...I dati raccolti daidi intelligenza artificiale non saranno solamente di natura visiva ma ... I dati misurati vengono raccolti in tempo reale da specifiche centraline, connessesystem ... Robot con la schwa Siamo talmente abituati ad accettare che qualcuno sia ciò in cui si identifica da dare per scontato che l’intelligenza artificiale sia una persona solo perché sostiene di esserlo, un po’ come un sessa ...decidento il percorso di pulizia che deve effettuare il robot. Ma possiamo anche inviare altri comandi per farlo muovere verso l’alto o verso il basso, attivare lo spruzzino dell’acqua, ecc. Il ...