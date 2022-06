Reazione a Catena 2022 | chi sono i campioni di oggi | Le Piante Grasse | parola vincente | montepremi di venerdì 17 giugno 2022

(Di venerdì 17 giugno 2022). Tutto pronto per l’appuntamento su Rai 1 con, il programma dell’estate che fa allenare la mente e che, ormai da settimane, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. La trasmissione, infatti, tiene compagnia al pubblico fino a quando non viene data la linea in diretta al TG1 con l’ultima attualità. Alla conduzione Marco Liorni, mentre protagonistidue gruppi: sicuramente ci saranno idi ieri, i Tre Gemelli, che dovranno sfidare un altro trio: riusciranno ad arrivare anche stasera all’ultimae a tentare la fortuna? I Tre Gemelli contro LeI Tre Gemelli, anche ieri sera, siconfermati ...

rosesforcory : PAZZESCHI I RAGAZZI DI REAZIONE A CATENA IO NON CI SAREI MAI ARRIVATA - CorriereCitta : Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di oggi: Le Piante Grasse, parola vincente, montepremi di venerdì 17 gi… - pistacchiolvr69 : la parola di reazione a catena secondo me è sagace - apoxomenos : ma con tutte queste parti strumentali che stanno rilasciando vogliono giocare al quiz musicale di reazione a catena? - sadic0stears : Il bono di reazione a catena e i fratelli hanno perso :( -

Reazione a Catena 2022. Tutto pronto per l'appuntamento su Rai 1 con Reazione a Catena, il programma dell'estate che fa allenare la mente e che, ormai da settimane, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. La conferma della produzione è arrivata oggi 17 giugno 2022, dopo la pubblicazione di un poster alquanto specifico che nella giornata di ieri ha causato un'enorme reazione a catena sui social.