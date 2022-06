Quelli che ti propongono un frigorifero SMEG a 2 euro e invece ti rubano i dati personali (Di venerdì 17 giugno 2022) Un frigorifero SMEG a 2 euro, in luogo dei quasi 900 euro del suo modello base. Ovviamente, non può essere un prezzo competitivo, né a disposizione sul mercato. Eppure, ci sono diverse persone vittime di questa vera e propria truffa che si è diffusa attraverso i social network. «Congratulazioni!! – si legge in un messaggio – SMEG lancia la vendita di una edizione limitata di un frigorifero 50’s Style per celebrare l’apertura del suo nuovo negozio online in Italia. 500 pezzi sono già disponibili. Sei stato selezionato come partecipante di un’offerta promozionale di SMEG, hai l’opportunità di ottenere l’edizione unica e speciale del frigo al prezzo di 2 euro». LEGGI ANCHE > I truffatori falsificano Amazon Prime (e ti fanno pagare pensando che sia ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 giugno 2022) Una 2, in luogo dei quasi 900del suo modello base. Ovviamente, non può essere un prezzo competitivo, né a disposizione sul mercato. Eppure, ci sono diverse persone vittime di questa vera e propria truffa che si è diffusa attraverso i social network. «Congratulazioni!! – si legge in un messaggio –lancia la vendita di una edizione limitata di un50’s Style per celebrare l’apertura del suo nuovo negozio online in Italia. 500 pezzi sono già disponibili. Sei stato selezionato come partecipante di un’offerta promozionale di, hai l’opportunità di ottenere l’edizione unica e speciale del frigo al prezzo di 2». LEGGI ANCHE > I truffatori falsificano Amazon Prime (e ti fanno pagare pensando che sia ...

