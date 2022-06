Punto da un’ape in campagna, Mauro Deiana fa appena in tempo a chiamare la fidanzata ma per lui non c’è niente da fare (Di venerdì 17 giugno 2022) “Aiuto, sto morendo”. Marco Deiana, un allevatore sardo di Gairo Sant’Elena, Nuoro, ha chiamato la fidanzata e ha detto queste ultime parole. Era stato Punto poco prima da un’ape, cosa alla quale ha accennato durante la brevissima chiamata. Il 32enne trovava nel suo ovile intorno alle 12 del 16 giugno quando è accaduto tutto: i soccorsi sono arrivati ma non in tempo per salvargli la vita e dai primi esami non è stato riscontrato alcun segno di choc anafilattico. Deiana sarebbe morto per arresto cardiaco. Non è stata avviata alcuna indagine né prevista autopsia. Trattandosi di morte naturale i familiari potranno dare sepoltura al giovane . “Perdere un ragazzo di poco più di trent’anni fa male. Ciao Marco, riposa in pace. A nome mio, di tutta l’amministrazione e della comunità intera la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “Aiuto, sto morendo”. Marco, un allevatore sardo di Gairo Sant’Elena, Nuoro, ha chiamato lae ha detto queste ultime parole. Era statopoco prima da, cosa alla quale ha accennato durante la brevissima chiamata. Il 32enne trovava nel suo ovile intorno alle 12 del 16 giugno quando è accaduto tutto: i soccorsi sono arrivati ma non inper salvargli la vita e dai primi esami non è stato riscontrato alcun segno di choc anafilattico.sarebbe morto per arresto cardiaco. Non è stata avviata alcuna indagine né prevista autopsia. Trattandosi di morte naturale i familiari potranno dare sepoltura al giovane . “Perdere un ragazzo di poco più di trent’anni fa male. Ciao Marco, riposa in pace. A nome mio, di tutta l’amministrazione e della comunità intera la ...

Pubblicità

FQMagazineit : Punto da un’ape in campagna, Mauro Deiana fa appena in tempo a chiamare la fidanzata ma per lui non c’è niente da f… - lillydessi : Viene punto da un'ape, Marco muore a 32 anni: stroncato da un infarto per lo choc anafilattico -… - Marilenapas : RT @fanpage: Marco, punto da un'ape, ha chiamato la fidanzata e poi è morto - giovalter1 : @cicoria_e Beh, che dire, in questo momento (sono al mare a Cervia) mi trovo al pronto soccorso perché mio genero è… - HarinezumiB : MI HA PUNTO UN’APE @Flayana_ ?? -