Napoli | investe tre persone e fugge Muore un uomo di 71 anni Fermato un 29enne

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' stato fermato l'uomo gravemente sospettato di aver investito tre pedoni tra Volla e Cercola, in provincia di Nap… - Inviaggio65 : RT @solombrinosind1: L’Italia è quel paese dove si investe nei trasporti a #Milano 860 euro procapite mentre a #Napoli 218 euro.Come se que… - infoitinterno : Napoli, furgone investe tre persone: un morto, fermato il conducente - infoitinterno : Furgone Napoli investe tre persone - infoitinterno : Napoli, un furgone investe i passanti: un morto e due feriti. Scatta la caccia all’uomo: fermato il conducente -

I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno ritrovato il furgone killer, un Doblo di colore bianco, abbandonato nel Rione De Gasperi nel quartiere di Ponticelli a. FOLLIA CON IL ......Franceschini al termine dei lavori adella Conferenza dei Ministri della Cultura di, ... Questo dimostra che, se siin cultura, la strada per la pace e' fatta innanzitutto di ...E’ morto in ospedale l’uomo di 71 anni investito nel Napoletano dal conducente di un furgone che nella sua folle corsa aveva investito anche due donne. Il 71enne era stato operato e trasferito in Rian ...Ha seminato il panico con il suo furgone in due comuni della provincia di Napoli, travolgendo tre persone, una delle quali, un uomo di 71 anni, è poi morto in ospedale. Il conducente ...