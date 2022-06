Melito | blitz anti-droga | arrestati spacciatore e vedetta

(Di venerdì 17 giugno 2022) Due uomini, di 39 e 44 anni, sono finiti in manette anell’ambito di undei carabinieri. I carabinieri della tenenza die quelli del nucleo operativo e radiomobile di Marano hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio Mario Castellano e Antonio Agerola, di 39 e 44 anni,

Melito. I carabinieri della tenenza di Melito e quelli del nucleo operativo e radiomobile di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ...I militari hanno trovato e sequestrato 12 dosi di cocaina, 9 di hashish e 40 bustine di marijuana e 220 euro in contante ...