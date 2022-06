Maurizio Solieri, 30 anni al fianco di Vasco Rossi e una vita devota al rock (Di venerdì 17 giugno 2022) Una passione innata per la musica, ma soprattutto per la sua chitarra. Maurizio Solieri ha avuto la determinazione di trasformare tutto ciò nel suo lavoro, prima al fianco di Vasco Rossi, per oltre trent’anni e successivamente come solista. Noi di VelvetMAG lo abbiamo incontrato per parlare del suo percorso professionale, tra aspirazioni future e ricordi del passato. Maurizio Solieri aveva appena 10 anni quando ha scoperto il suo amore per la musica e per la chitarra acustica. Negli anni la sua passione si è indirizzata verso un particolare stile: quello rock. E sulla scia di queste note, più forti e dure, che ha proseguito la sua carriera nel panorama musicale italiano. Courtesy of Press OfficeNella ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 giugno 2022) Una passione innata per la musica, ma soprattutto per la sua chitarra.ha avuto la determinazione di trasformare tutto ciò nel suo lavoro, prima aldi, per oltre trent’e successivamente come solista. Noi di VelvetMAG lo abbiamo incontrato per parlare del suo percorso professionale, tra aspirazioni future e ricordi del passato.aveva appena 10quando ha scoperto il suo amore per la musica e per la chitarra acustica. Neglila sua passione si è indirizzata verso un particolare stile: quello. E sulla scia di queste note, più forti e dure, che ha proseguito la sua carriera nel panorama musicale italiano. Courtesy of Press OfficeNella ...

