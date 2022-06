Matteo Ranieri parte senza Valeria: che succede alla coppia di Uomini e Donne (Di venerdì 17 giugno 2022) In questi giorni si sta molto parlando di una coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ovvero, Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Una volta terminata la loro esperienza nel talk show di Maria De Filippi, i due hanno fatto un po’ perdere le loro tracce. Sui social non sono molto presenti e in queste ore Matteo è addirittura partito per un viaggio senza la sua fidanzata. Cosa sta succedendo tra loro? Lui ha voluto dare delle spiegazioni. Ecco perché Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono separati Quello che molti fan di Uomini e Donne si stanno chiedendo in questo periodo è: cosa sta succedendo tra Matteo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 giugno 2022) In questi giorni si sta molto parlando di unanata sotto i riflettori di, ovvero,Cardone. Una volta terminata la loro esperienza nel talk show di Maria De Filippi, i due hanno fatto un po’ perdere le loro tracce. Sui social non sono molto presenti e in queste oreè addirittura partito per un viaggiola sua fidanzata. Cosa stando tra loro? Lui ha voluto dare delle spiegazioni. Ecco perchéCardone sono separati Quello che molti fan disi stanno chiedendo in questo periodo è: cosa stando tra...

Pubblicità

tuttopuntotv : Matteo Ranieri parte senza Valeria: che succede alla coppia di Uomini e Donne #UominieDonne #MatteoRanieri… - telepaceverona : Venerdì 17 giugno la Chiesa ricorda San Ranieri di Pisa, eremita. Il #VangelodelGiorno secondo Matteo 6,19-23 - infoitcultura : Uomini e donne, Matteo Ranieri 'snobba' Valeria e va in vacanza con la famiglia - infoitcultura : Matteo Ranieri parte per le vacanze e riceva la mazzata: brutto episodio on the road - infoitcultura : Uomini e Donne, Matteo Ranieri 'lascia' Valeria e lei pubblica questo post -