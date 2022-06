LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Volpi si accontenta del bronzo, Errigo e Curatoli in finale per l’oro! (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1, Prova a carburare la teutonica. 3-0, Terzo punto infilato da Errigo! 2-0, Avanti così! 1-0, A segno Arianna! La finale inizia bene! 18.50 Abbiamo due italiani nelle prime due finali degli Europei! Concentriamoci subito sull’epilogo del fioretto femminile, Arianna Errigo sfida la tedesca Leonie Ebert! Inizia l’assalto più importante della giornata! 15-11, VINCE LUCA Curatoli! SARA’ finale EUROPEA CONTRO IL GEORGIANO SANDRO BAZADZE! 14-10, MATCH-POINT Curatoli! 13-10, Apithy tenta una rimonta disperata… 13-9, Doppio punto francese. 13-7, Altro affondo tricolore! 12-7, Il transalpino è in confusione! 11-7, Apithy prova a metterci una pezza… 11-6, Cresce ancora il vantaggio! 10-6, Affondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1, Prova a carburare la teutonica. 3-0, Terzo punto infilato da! 2-0, Avanti così! 1-0, A segno Arianna! Lainizia bene! 18.50 Abbiamo due italiani nelle prime due finali degli! Concentriamoci subito sull’epilogo del fioretto femminile, Ariannasfida la tedesca Leonie Ebert! Inizia l’assalto più importante della giornata! 15-11, VINCE LUCA! SARA’EUROPEA CONTRO IL GEORGIANO SANDRO BAZADZE! 14-10, MATCH-POINT! 13-10, Apithy tenta una rimonta disperata… 13-9, Doppio punto francese. 13-7, Altro affondo tricolore! 12-7, Il transalpino è in confusione! 11-7, Apithy prova a metterci una pezza… 11-6, Cresce ancora il vantaggio! 10-6, Affondo ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: tre italiani in semifinale! Subito in pedana Alice Volpi - #Scherma #Europei… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Scherma #Europei Prime medaglie azzurre ad #Antalya con Alice #Volpi e Arrianna #Errigo in… - infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Errigo e Volpi in semifinale! Tra poco gli sciabolatori - ines_bianca : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO - usatoscherma : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO -