LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Errigo e Volpi in semifinale! In pedana gli sciabolatori (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Ancora a segno l'azzurro, che torna avanti. 5-5 Si scuote Repetti con una ottima stoccata. 4-5 A segno il rumeno, che opera il sorpasso. 4-4 Ancora Dragomir difende bene e va a segno con il contrattacco. 4-3 Il rumeno beffa l'azzurro con un ottima difesa. 4-2 Bene ancora il campano, che va a segno nel corpo a corpo. 3-2 Stoccata anticipata vincente di Repetti. 2-2 Risponde Dragomir con una buona stoccata. 2-1 Bene l'azzurro, che schiva l'attacco dell'avversario e va a bersaglio. 1-1 A segno Dragomir in allungo. 1-0 Parata e risposta di Giovanni. 15:00 Ha inizio la sfida tra Repetti e Dragomir. 14:55 Sulla pedana blu è terminato l'incontro con la vittoria del georgiano Sandro Baladze per 15-7 sull'ungherese Aaron Szilagyi. Tocca ora a Giovanni Repetti. Il campano affronterà il rumeno George ...

