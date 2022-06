Lazio, Eriksson: "Milinkovic via? Non all'ultimo giorno di mercato" (Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA - Sven - Goran Eriksson guarda sempre con attenzione la sua Lazio. L'allenatore che ha trionfato con il secondo scudetto biancoceleste, ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua sulla prima ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA - Sven - Goranguarda sempre con attenzione la sua. L'allenatore che ha trionfato con il secondo scudetto biancoceleste, ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua sulla prima ...

Pubblicità

CorSport : #Lazio, #Eriksson: “#Milinkovic via? Non all’ultimo giorno di mercato” ??? - LALAZIOMIA : Eriksson: «La mia Lazio avrebbe potuto vincere di più. Inzaghi allenatore? Una sorpresa» - Nando_linoo : @DanieleGianca Beato te, io so cresciuto con la lazio de Nedved, Salas, Eriksson. Sicuramente il periodo meno brutt… - marcocherubini : @Dischivolanti Divertimento e tifo non sono necessariamente collegati, mi dava più emozioni la Lazio di Fascetti ch… -