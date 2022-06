L' appello di un padre | ' Mia figlia perseguitata dall' ex | lui è fuori controllo | aiutateci L' abbiamo denunciato più volte | per favore non

Pubblicità

LArcozzi : L’accusa ha dichiarato che presenterà appello, ma bisogna sempre ricordare che ad oggi gli imputati sono innocenti,… - d3vilaeterna : APPELLO DI DIO PADRE ALL' UMANITA'! -

corriereadriatico.it

Nel 2008, al culmine di una vicenda giudiziaria durata dieci anni, la Corte d'civile di ... A chiedere la sospensione delle terapie era ildella ragazza, Beppe Englaro, contro inutili ...... si chiede ancora ilche lancia un. 'Vogliamo aspettare un femminicidio nel comune di Mondolfo Spero di no, abbiamo già sporto 4 denunce. Abbiamo trovato pezzi di frutta e fiori sul ... L’appello di un padre: «Mia figlia perseguitata dall’ex, lui è fuori controllo, aiutateci. L'abbiamo denunciat Finora era rimasto nell’ombra, anche perché, vivendo a Roma, non nasconde di essere lontano dalle dinamiche politiche viterbesi. Ma di ...Il giovane padre, militare nella Folgore, lancia un nuovo appello per raccogliere fondi per le terapie che dovrà ancora sostenere ...