Invenzioni fantasiose e paradossi geometrici nell’arte di Escher

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’universo particolarissimo di Maurits Cornelis(Leeuwarden, 1898 – Laren, 1972) – di cui oggi ricordiamo l’anniversario della nascita – è costruito da infinitie compositivi. Il maestro olandese amato dai matematici ha avuto il merito di coniugare l’arte con il mondo infinito dei numeri, dando vita a geometrie visionarieil cui effetto può essere riassunto nella frase: ‘’Siete davvero sicuri che un pavimento non possa essere anche un soffitto?’’. L’opera diè costituita in gran parte da xilografie, frutto di un’indagine in differenti campi di studio Sin dalla giovinezza si dedica a svariati interessi, dalla geometria alla cristallografia, fino alle leggi della percezione visiva. Maurits, deludendo le aspettative paterne, agli studi di ingegneria ...