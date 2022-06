Inferno in autostrada, schianto tra 3 tir e 5 auto: morti e diversi feriti. Traffico bloccato e soccorsi sul posto (Di venerdì 17 giugno 2022) Incidente sull’autosole, due morti. Il sinistro è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 17 giugno, sulla carreggiata nord dell’autosole tra Fabro e Chiusi. Oltre alle due vittime si registrano diversi feriti. Coinvolte in tutto tre mezzi pesanti e cinque automobili. Il tratto di autostrada è stato chiuso al Traffico. Al momento la polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica. Al fine di soccorrere in fretta i feriti più gravi sono intervenuti sul posto due elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono inoltre giunti i vigili del fuoco dei comandi di Terni, Perugia, Arezzo e Siena. In tutto sono intervenute 24 unità e 6 automezzi impegnati a liberare le persone dalle ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Incidente sull’sole, due. Il sinistro è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 17 giugno, sulla carreggiata nord dell’sole tra Fabro e Chiusi. Oltre alle due vittime si registrano. Coinvolte in tutto tre mezzi pesanti e cinquemobili. Il tratto diè stato chiuso al. Al momento la polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica. Al fine di soccorrere in fretta ipiù gravi sono intervenuti suldue elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono inoltre giunti i vigili del fuoco dei comandi di Terni, Perugia, Arezzo e Siena. In tutto sono intervenute 24 unità e 6mezzi impegnati a liberare le persone dalle ...

