(Di venerdì 17 giugno 2022) Una carambola tra tre tir e altrettante, duee almeno 7-8 feriti: un maxi-si è verificato nel pomeriggio lungo l’sole, tra Fabro e Chiusi. In base a una prima ricostruzione della polizia stradale, si è trattato di un tamponamento tramezzi pesanti con coinvolgimento dellemobili. Due dei feriti, in condizioni apparentemente gravi, sono stati trasportati presso all’ospedale di Siena con l’eliambulanza. Sul posto sono state inviate squadre di soccorso e almeno 24 unità dei vigili del fuoco provenienti da Siena, Terni, Arezzo e Perugia per estrarre i feriti dalle lamiere. L’sta provocando da ore seri problemi al traffico lungo la A1, con l’Italia sostanzialmente spaccata in due lungo la dorsale tirrenica. A ...

Pubblicità

Corriere : Inferno sulla A1: scontro tra tir e auto, almeno due morti e 8 feriti. Chilometri di coda - largopo : RT @fattoquotidiano: Incidente sulla A1, scontro tra 3 tir e auto: due donne morte. Tratto chiuso: chilometri di coda - fattoquotidiano : Incidente sulla A1, scontro tra 3 tir e auto: due donne morte. Tratto chiuso: chilometri di coda - Marco02839896 : RT @Libero_official: Gravissimo incidente sulla #Autosole #A1, all'altezza di #Fabro: tamponamento tra tir e tre auto, morte 2 donne e 7 fe… - Libero_official : Gravissimo incidente sulla #Autosole #A1, all'altezza di #Fabro: tamponamento tra tir e tre auto, morte 2 donne e 7… -

... indimenticabile drammavecchiaia e film vincitore della Palma d'oro nel 2012 in cui ... Trintignant diradò la sua attività per problemi di salute conseguenti a unstradale. La sua ......base di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 242\2019 sul caso Cappato/... Ho fatto unstradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro un casottino e sono ...Stando a quanto riporta il portale EdizioneCaserta, una donna ha perso la vita in un incidente mortale, lungo la provinciale tra Caiazzo ed Alvignano. Si tratta di Elvia Morgillo, di 44 anni ...La band stava raggiungendo Venafro per un concerto, ma mentre si trovava in viaggio si è scontrata con un camion che procedeva contromano ...