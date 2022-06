“In onda”, David Parenzo lascia il programma? L’indiscrezione (Di venerdì 17 giugno 2022) In onda è un programma televisivo italiano di genere talk di attualità e politica, trasmesso su LA7 dal 28 giugno 2010. Va in diretta d’estate dal lunedì al sabato alle 20:40 dopo il telegiornale nella fascia dell’access prime time allungandosi alla prima serata il martedì e il giovedì. Alla guida dello storico format David Parenzo, il quale però ad Agosto molto probabilmente verrà sostituito. Questa indiscrezione parte da TvBlog che ha già lanciato anche il nome di chi prenderà il suo posto.



David Parenzo è da mesi è alla guida di In onda, il programma di La 7 che lo vede a fianco di Concita De Gregorio. Da inizio luglio, come da tradizione, il programma tornerà appuntamento quotidiano nella fascia dell'access prime time, ...

