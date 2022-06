Il menù estivo di Checco dello Scapicollo | tra tradizione e innovazione

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 giugno 2022) Sole, belle giornate, voglia di uscire, di stare in compagnia e soprattutto di mangiare bene; per tutto questo, e molto altro, c’è “” il ristorante in zona Eur-Cecchignola dove dare davvero soddisfazioni al palato. Un ristorante, quello diretto da Francesco Testa, che fa della cucina mediterranea, con particolare attenzione ai piatti dellaromana, uno dei suoi capisaldi; locale che è ormai un vero e proprio must per tutti coloro, VIP compresi, siano alla ricerca di una location perfetta anche per ricevimenti di ogni tipo grazie al celebre parco, cornice perfetta per qualsiasi evento si abbia in programma. “”, come viene affettuosamente chiamato dai suoi innumerevoli clienti, che non è il classico ristorante, ma un luogo dove onorare al meglio le occasioni ...