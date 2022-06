Gnonto, non solo in serie A: una squadra estera fa sul serio! (Di venerdì 17 giugno 2022) Il talento italiano classe ’03 che tanto ha rubato l’occhio nelle odierne apparizioni in nazionale maggiore ha attirato l’interesse di tanti club italiani, i quali però non sembrano aver ancora affondato il colpo su di lui. Wilfried Gnonto piace anche all’estero, e come riporta il noto giornalista sportivo Gianluca di Marzio, ci sono due squadre tedesche molto interessate all’azzurro: il Friburgo, che pare essere pronto a sborsare i 10 milioni richiesti dallo Zurigo, e l’Hoffenheim allenato da André Breitenreiter, che lo ha già allenato la scorsa stagione. Breitenreiter Gnonto calciomercato Friburgo Hoffenheim Il giovane azzurrino sembra quindi indirizzato verso l’estero, dove avrà probabilmente più possibilità di giocare e mostrare le sue qualità senza troppe pressioni. In Italia al momento non sembrano esserci squadre che abbiano mostrato ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) Il talento italiano classe ’03 che tanto ha rubato l’occhio nelle odierne apparizioni in nazionale maggiore ha attirato l’interesse di tanti club italiani, i quali però non sembrano aver ancora affondato il colpo su di lui. Wilfriedpiace anche all’estero, e come riporta il noto giornalista sportivo Gianluca di Marzio, ci sono due squadre tedesche molto interessate all’azzurro: il Friburgo, che pare essere pronto a sborsare i 10 milioni richiesti dallo Zurigo, e l’Hoffenheim allenato da André Breitenreiter, che lo ha già allenato la scorsa stagione. Breitenreitercalciomercato Friburgo Hoffenheim Il giovane azzurrino sembra quindi indirizzato verso l’estero, dove avrà probabilmente più possibilità di giocare e mostrare le sue qualità senza troppe pressioni. In Italia al momento non sembrano esserci squadre che abbiano mostrato ...

