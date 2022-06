“Game Of Thrones” | il ritorno di Jon Snow | in lavoro uno spin off

Pubblicità

PaoloSutera : Lui ovviamente non sa niente #GameOfThrones #JonSnow - arRicci83 : RT @fanpage: I fan di #GameofThrones saranno ben felici di sapere che un sequel con protagonista Jon Snow sarebbe nei piani futuri della HB… - 361_magazine : La #Hbo starebbe lavorando al ritorno di #GameOfThrone e di #JonSnow - fanpage : I fan di #GameofThrones saranno ben felici di sapere che un sequel con protagonista Jon Snow sarebbe nei piani futu… - chiaramondi : RT @fanpage: Stando a quanto riporta Hollywood Reporter la HBO starebbe valutando una serie sequel di #GameOfThrones Protagonista del proge… -

In attesa di House of the Dragon, vi ricordiamo che HBO ha molti altri spin - off diofin cantiere .Se avete già visto la quarta stagione di Stranger Things su Netflix , sapete che dietro quel brutto ceffo di Vecna (che un po' somiglia anche al Re della Notte diof) si cela in realtà ...Jon Snow sta tornando. La HBO, casa di produzione dell'iconica serie "Game Of Thrones" (basata sui libri di George R.R. Martin) ...Game of Thrones – Il Trono di Spade il prossimo passo è lo spinoff su Jon Snow L’universo di Game of Thrones – Il Trono di Spade è in espansione. Sicuramente c’è voluto più tempo di quello che si ...