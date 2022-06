F.1, GP Canada - Libere 2, Verstappen davanti alle Ferrari (Di venerdì 17 giugno 2022) Max Verstappen è stato il pilota più veloce in pista anche nella seconda sessione di prove Libere del GP del Canada, nona prova del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull ha fermato il cronometro sull'1:14.127 e ha preceduto di pochi centesimi di secondo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Così in Top 10. In grande forma Sebastian Vettel che ha portato la sua Aston Martin fino al quarto posto, mentre il compagno di squadra - il canadese Stroll - è fuori dai primi dieci. Il quattro volte iridato ha preceduto un altro campione del mondo, lo spagnolo Fernando Alonso, particolarmente a suo agio tra le strade di Montreal con la sua Alpine A522. Sesta posizione per Pierre Gasly che si è ben comportato finora, nonostante le caratteristiche della pista non si sposino perfettamente la filosofia ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 giugno 2022) Maxè stato il pilota più veloce in pista anche nella seconda sessione di provedel GP del, nona prova del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull ha fermato il cronometro sull'1:14.127 e ha preceduto di pochi centesimi di secondo le duedi Charles Leclerc e Carlos Sainz. Così in Top 10. In grande forma Sebastian Vettel che ha portato la sua Aston Martin fino al quarto posto, mentre il compagno di squadra - il canadese Stroll - è fuori dai primi dieci. Il quattro volte iridato ha preceduto un altro campione del mondo, lo spagnolo Fernando Alonso, particolarmente a suo agio tra le strade di Montreal con la sua Alpine A522. Sesta posizione per Pierre Gasly che si è ben comportato finora, nonostante le caratteristiche della pista non si sposino perfettamente la filosofia ...

Pubblicità

SkySportF1 : Verstappen dopo le libere del GP Canada: 'Domenica saremo competitivi' #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Leclerc dopo le libere del GP Canada: 'Ora prepariamo al meglio la gara' #SkyMotori #F1 #Formula1 - marxf16 : RT @mult1formula: ??Carlos Sainz: occasione in Canada Il pilota spagnolo ha ottenuto buoni risultati nelle libere. Molto importante, quindi… - alexsiaadv : RT @mult1formula: ??Carlos Sainz: occasione in Canada Il pilota spagnolo ha ottenuto buoni risultati nelle libere. Molto importante, quindi… - mult1formula : ??Carlos Sainz: occasione in Canada Il pilota spagnolo ha ottenuto buoni risultati nelle libere. Molto importante,… -