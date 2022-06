Pubblicità

HuffPostItalia : Emma Bonino e il fine vita: 'Se mi ritrovo a vivere come una zucchina, lasciatemi andare' - Schmit_Henri : RT @Linkiesta: @emmabonino contro la latitanza della politica sul suicidio assistito - loavessisaputo1 : RT @Linkiesta: @emmabonino contro la latitanza della politica sul suicidio assistito - Linkiesta : @emmabonino contro la latitanza della politica sul suicidio assistito - repubblica : Emma Bonino sul suicidio assistito di Mario: “Politica senza pietà, se mi riducessi così lasciatemi andare”… -

, storica leader radicale e di + Europa, ex ministra degli Esteri, una vita spesa per le battaglie sui diritti civili sin dall'arresto per l'aborto nel 1975, è un fiume in piena. Questo ...Un fare disinteressato che è stato sottolineato anche dalla senatrice dei Radicali, che ha sottolineato come il leader del Carroccio non abbia contribuito a rilanciare a sufficienza il ... Emma Bonino sul suicidio assistito di Mario: “Politica senza pietà, se mi riducessi così lasciatemi andare” Dopo la parziale vittoria dei referendum, Enrico Letta spera di vincere anche alla tornata elettorale dei ballottaggi di domenica 26 giugno ...Emma Bonino, storica leader radicale e di + Europa, ex ministra degli Esteri, una vita spesa per le battaglie sui diritti civili sin dall'arresto per l'aborto nel 1975, è un fiume in piena E la destra ...