Due risse in 10 giorni: chiusa la discoteca Kursal di Ostia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo due gravi episodi avvenuti a distanza di 10 giorni a Ostia il questore di Roma ha decretato la cessazione immediata dell'attività abusiva della discoteca 'Kursal' sul Lungomare Lutazio Catulo. Il primo è avvenuto il 2 giugno corso, in prossimità del locale dove, gli agenti della Polizia del X Distretto Lido di Roma, erano intervenuti a seguito di una segnalazione di giovani che si stavano malmenando. Nove persone erano state denunciate: tre avevano precedenti di Polizia. Quattro di questi invece erano dovuti ricorrere a cure mediche all'ospedale Grassi. Due delle persone coinvolte avevano riferito che la lite era scaturita all'interno del locale, dove si stava svolgendo attività di discoteca, pur essendo il locale privo della prevista licenza di attività danzante e di pubblico ...

