Caldo: a Milano black out e temperature ancora sopra i 30 gradi (Di venerdì 17 giugno 2022) Impossibile salire sulle terrazze dl Duomo per l'apertura serale prevista ogni giovedì fino alle 22 e black out sparsi dal centro alla periferia: le temperature da giorni costantemente sopra i 30 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Impossibile salire sulle terrazze dl Duomo per l'apertura serale prevista ogni giovedì fino alle 22 eout sparsi dal centro alla periferia: leda giorni costantementei 30 ...

Pubblicità

Lisute_casula : Milano d’estate è un altro tipo di caldo - reikosmother : Bellissima Milano d'estate, non fa per niente caldo e c'è una brezza fresca e piacevole quando cammini - gazzettaparma : Problemi per i negozi in centro e per turisti in Duomo - TuttoSuMilano : Blackout #Milano dal Duomo alle periferie: caldo record, aria condizionata e distacchi di corrente anche di 3... - bavrella : domani torno a milano e col caldo che fa alla prima persona che mi chiede di uscire tiro qualcosa -