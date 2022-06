Cagnolina è così felice di rivedere la sua padrona dopo due anni che sviene (Di venerdì 17 giugno 2022) È difficile immagina cosa possa passare un cane quando il suo padrone è costretto ad andarsene. Sono creature così fedeli che sicuramente per loro è confusionario. I cani amano tutti i membri della loro famiglia e quando uno se ne va per i nostri amici a quattro zampe può essere un grande cambiamento. Una Cagnolina è rimasta lontana dalla sua padrona per due anni. Infatti Rebecca ha dovuto lasciare la sua schnauzer, Casey, per andare a lavorare all’estero. I suoi genitori hanno filmato il momento in cui è tornata a casa a Pittsburgh ed ha rivisto la sua amata Cagnolina. YouTubeLa reazione di Casey è la più commovente che abbia mai visto. Era così felice che emetteva un lamento acutissimo, ma soprattutto quando ha visto Rebecca è svenuta dalla ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 17 giugno 2022) È difficile immagina cosa possa passare un cane quando il suo padrone è costretto ad andarsene. Sono creaturefedeli che sicuramente per loro è confusionario. I cani amano tutti i membri della loro famiglia e quando uno se ne va per i nostri amici a quattro zampe può essere un grande cambiamento. Unaè rimasta lontana dalla suaper due. Infatti Rebecca ha dovuto lasciare la sua schnauzer, Casey, per andare a lavorare all’estero. I suoi genitori hanno filmato il momento in cui è tornata a casa a Pittsburgh ed ha rivisto la sua amata. YouTubeLa reazione di Casey è la più commovente che abbia mai visto. Erache emetteva un lamento acutissimo, ma soprattutto quando ha visto Rebecca è svenuta dalla ...

Pubblicità

bluemoovn__ : non capisco quando dicono “siete come cane e gatto” per indicare due che non vanno d’accordo quando i cani e i gatt… - marilitwitt : @essesmileoff regaliamogli anche una cagnolina, così saranno costretti all'affidamento congiunto e a parlarsi per accordarsi del suo futuro?? - Miri9875 : @AliceMell5 Ciao. Scusa se mi permetto, prova a guardare un attimo sul profilo di @pelleimpura .. C è una cagnina m… - vlpnd07 : Non posso fare a meno di pensare che in una situazione così, se fossi stata a casa, avrei potuto avere accanto alme… - Frankf1842 : RT @fanpage: L'avventura di Giovanni Simeone con la città del Cagliari si è chiusa nel peggiore dei modi. -