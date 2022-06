Busta paga, questi lavoratori avranno 5 mensilità in più (Di venerdì 17 giugno 2022) In un periodo in cui il potere di acquisto si svaluta a causa dell’inflazione ritrovarsi soldi in più è un sollievo L’Italia vive un periodo in cui i prezzi dei beni aumentano gradualmente. Il potere di acquisto dei cittadini diminuisce e si contraggono anche i consumi. Alla base degli aumenti dei beni di consumo c’è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 17 giugno 2022) In un periodo in cui il potere di acquisto si svaluta a causa dell’inflazione ritrovarsi soldi in più è un sollievo L’Italia vive un periodo in cui i prezzi dei beni aumentano gradualmente. Il potere di acquisto dei cittadini diminuisce e si contraggono anche i consumi. Alla base degli aumenti dei beni di consumo c’è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

robersperanza : Più diritti, più tutele e più soldi in busta paga per 545mila lavoratrici e lavoratori della sanità che avranno fin… - Adnkronos : #Bonus busta paga, chi riceverà altri 75 euro al mese e per quanto. - fattoquotidiano : Piccolo-grande imprenditore, chiama i dipendenti della sua azienda “collaboratori” e gli dà un terzo degli utili az… - Cor_Com : #Ict, per i laureati in Italia busta paga da 1.851 euro netti al mese - alvisedozza : Aumenti in busta paga con il taglio del cuneo fiscale nel decreto Luglio: -