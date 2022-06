Berrettini in semifinale al Queen’s: battuto in due set l’americano Paul. Domani la sfida contro van de Zandschulp (Di venerdì 17 giugno 2022) Tutto facile per Matteo Berrettini ai quarti di finale del Queen’s di Londra: l’italiano numero 10 del mondo ha battuto in due set e senza soffrire più di tanto l’americano Paul. In semifinale se la vedrà con l’olandese Botic van de Zandschulp. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Tutto facile per Matteoai quarti di finale deldi Londra: l’italiano numero 10 del mondo hain due set e senza soffrire più di tanto. Inse la vedrà con l’olandese Botic van de. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

