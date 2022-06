Barcellona, vicepresidente allontana Lewandowski: “Non possiamo prenderlo adesso” (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Barcellona frena sul possibile arrivo di Robert Lewandowski, più che mai deciso a lasciare il Bayern Monaco con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto nel giugno 2023. Sul tema si è però espresso il vicepresidente dei blaugrana, Eduard Romeu, che ha fatto riferimento ai parametri del fair play finanziario. “Fino a che non potremo ammortizzare tre volte il costo del suo ingaggio, non potremo prenderlo – ha spiegato a Cadena Ser – Avevamo approvato degli introiti dai Barca Studios, ma adesso gli introiti dovranno arrivare da parametri approvati. adesso dobbiamo chiudere un’operazione positiva per il bilancio entro il 30 giugno e quella più fattibile sembra essere la vendita dei diritti televisivi. Si tratta di fondi esteri, la cosa più veloce da fare sarebbe ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilfrena sul possibile arrivo di Robert, più che mai deciso a lasciare il Bayern Monaco con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto nel giugno 2023. Sul tema si è però espresso ildei blaugrana, Eduard Romeu, che ha fatto riferimento ai parametri del fair play finanziario. “Fino a che non potremo ammortizzare tre volte il costo del suo ingaggio, non potremo– ha spiegato a Cadena Ser – Avevamo approvato degli introiti dai Barca Studios, magli introiti dovranno arrivare da parametri approvati.dobbiamo chiudere un’operazione positiva per il bilancio entro il 30 giugno e quella più fattibile sembra essere la vendita dei diritti televisivi. Si tratta di fondi esteri, la cosa più veloce da fare sarebbe ...

