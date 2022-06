Wales Bonner è ufficialmente arrivata (Di giovedì 16 giugno 2022) Grace Wales Bonner non presentava una collezione dal gennaio 2020, quando ha mostrato al mondo la collaborazione Wales Bonner x Adidas che si è rivelata un punto di svolta fondamentale nella sua carriera. Prima di allora, Wales Bonner era un marchio amato dagli addetti ai lavori del mondo della moda, entusiasti di fronte all’elegante sartoria ricca di suggestioni interculturali e ammirati dall'evidente potenzialità della talentuosa stella britannica. Poi, quasi da un giorno all'altro, le sue sneaker adidas, le Samba con dettagli all'uncinetto, sono comparse ovunque diventando un nuovo punto fermo dello stile creativo delle metropoli globali. GQ le ha addirittura dichiarate «Sneaker dell'anno» per il 2021. Oggi, la Bonner non è considerata una straordinaria risorsa ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Gracenon presentava una collezione dal gennaio 2020, quando ha mostrato al mondo la collaborazionex Adidas che si è rivelata un punto di svolta fondamentale nella sua carriera. Prima di allora,era un marchio amato dagli addetti ai lavori del mondo della moda, entusiasti di fronte all’elegante sartoria ricca di suggestioni interculturali e ammirati dall'evidente potenzialità della talentuosa stella britannica. Poi, quasi da un giorno all'altro, le sue sneaker adidas, le Samba con dettagli all'uncinetto, sono comparse ovunque diventando un nuovo punto fermo dello stile creativo delle metropoli globali. GQ le ha addirittura dichiarate «Sneaker dell'anno» per il 2021. Oggi, lanon è considerata una straordinaria risorsa ...

