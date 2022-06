Una maglia, una storia … la Reggiana (Di giovedì 16 giugno 2022) L’appuntamento settimanale con le maglie della collezione di Enrico Di Mauro oggi è dedicato alla Reggiana … stagione 1981-82 per GLIEROIDELCALCIO.com Enrico Di Mauro Oggi torniamo a una delle mie stagioni preferite, la 1981-82, quella che porterà al Mundial spagnolo, la prima con gli sponsor commerciali sulle maglie. Siamo nella città del tricolore, Reggio Emilia e oggi presentiamo una rarissima terza maglia della Reggiana utilizzata, in base ai riscontri fotografici in nostro possesso, solamente in due occasioni: la vincente trasferta del 25 ottobre 1981 al Della Vittoria di Bari ed il pareggio con il Rimini al Romeo Neri il 16 maggio 1982, in una delle ultime gare della stagione che vide una tranquilla salvezza per gli uomini di mister Romano Fogli, neopromossi dalla C. Purtroppo i riscontri fotografici non sono a colori ma è certo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) L’appuntamento settimanale con le maglie della collezione di Enrico Di Mauro oggi è dedicato alla… stagione 1981-82 per GLIEROIDELCALCIO.com Enrico Di Mauro Oggi torniamo a una delle mie stagioni preferite, la 1981-82, quella che porterà al Mundial spagnolo, la prima con gli sponsor commerciali sulle maglie. Siamo nella città del tricolore, Reggio Emilia e oggi presentiamo una rarissima terzadellautilizzata, in base ai riscontri fotografici in nostro possesso, solamente in due occasioni: la vincente trasferta del 25 ottobre 1981 al Della Vittoria di Bari ed il pareggio con il Rimini al Romeo Neri il 16 maggio 1982, in una delle ultime gare della stagione che vide una tranquilla salvezza per gli uomini di mister Romano Fogli, neopromossi dalla C. Purtroppo i riscontri fotografici non sono a colori ma è certo ...

forumJuventus : Vlahovic: 'Avevo una sola squadra in mente ed era la Juve, mi identifico nel DNA bianconero, indossare questa magli… - Soninhaz72 : @Paola13020494 A zelenzzzzky serve un nuovo guardaroba. Stessa maglia e pantaloni da mesi. Comunque lo comprendo da… - AUGUSTSH00KY : @JEREMIAHVLSK Mi accontento anche di una maglia aderente con i pantaloncini dove marcano il culetto sodo e lì si che non mi vedete più - asiiamara : RT @cryticalfanclub: Domani alle 14:00 uscirà il merch ufficiale di Francesco nel quale sarà disponibile non solo questa maglia, ma anche a… - pollizenzonelli : RT @cryticalfanclub: Domani alle 14:00 uscirà il merch ufficiale di Francesco nel quale sarà disponibile non solo questa maglia, ma anche a… -