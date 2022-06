Ultime Notizie – Inflazione, a maggio torna ad accelerare: al top da novembre 1990 (Di giovedì 16 giugno 2022) A maggio, dopo il rallentamento di aprile, l’Inflazione torna ad accelerare salendo a un livello che non si registrava da novembre 1990. Lo rileva l’Istat a commento dei dati diffusi oggi. Accelera anche il ‘carrello della spesa’, a +6,7%, come non accadeva dal marzo 1986. Nello scorso mese si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,8% su base mensile e del 6,8% su base annua (da +6,0% del mese precedente); la stima preliminare era +6,9%, stando a quanto emerge dai dati definitivi diffusi oggi dall’Istat. L’accelerazione dell’Inflazione su base tendenziale, dopo il rallentamento di aprile, si deve ai prezzi di diverse tipologie di prodotto e in particolare dei Beni energetici, la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) A, dopo il rallentamento di aprile, l’adsalendo a un livello che non si registrava da. Lo rileva l’Istat a commento dei dati diffusi oggi. Accelera anche il ‘carrello della spesa’, a +6,7%, come non accadeva dal marzo 1986. Nello scorso mese si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,8% su base mensile e del 6,8% su base annua (da +6,0% del mese precedente); la stima preliminare era +6,9%, stando a quanto emerge dai dati definitivi diffusi oggi dall’Istat. L’accelerazione dell’su base tendenziale, dopo il rallentamento di aprile, si deve ai prezzi di diverse tipologie di prodotto e in particolare dei Beni energetici, la ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - CorriereCitta : Roma, aveva pestato e stuprato una tassista in preda ad un raptus: ora torna libero - CorriereCitta : Ruba 150 mila euro di Gratta e vinci nel negozio dove lavora: “Mi servivano per pagare le spese” - junews24com : Superlega, Florentino Perez: «Progetto ancora vivo, ne abbiamo il diritto» - - ilFattoMolfetta : BALLOTTAGGIO, DRAGO: «BISOGNA GUARDARE CON FIDUCIA E SPERANZA AL FUTURO» -