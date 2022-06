Ucraina pronta ad attaccare la Crimea: «Con le armi Usa la riconquisteremo». E la Francia spinge per l'invasione (Di giovedì 16 giugno 2022) L'Ucraina è pronta al contrattacco. In Crimea già ci sono i primi volantini che girano per le città con la scritta: «È terra di Kiev». L'arrivo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 giugno 2022) L'al contrattacco. Ingià ci sono i primi volantini che girano per le città con la scritta: «È terra di Kiev». L'arrivo...

Pubblicità

DoadyG : Ucraina pronta ad attaccare la Crimea: «Con le armi Usa la riconquisteremo». E la Francia spinge per l'invasione… - Soffotcka : Secondo Arakhamia, l'Ucraina ha già reclutato 1 milione di persone nell'esercito ed è pronta a reclutarne altri 2 milioni.?? - michelenizza1 : Ucraina pronta ad attaccare la Crimea: «Con le armi Usa la riconquisteremo». E la Francia spinge per l'invasione - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Ucraina pronta ad attaccare la Crimea: «Con le armi Usa la riconquisteremo». E la Francia spinge per l'invasione https:… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Ucraina pronta ad attaccare la Crimea: «Con le armi Usa la riconquisteremo». E la Francia spinge per l'invasione https:… -