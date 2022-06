Spezia Agudelo, deciso il riscatto del centrocampista: le ultime (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo Spezia ha definito il riscatto di Agudelo dal Genoa: il centrocampista era in prestito in questa stagione Con il mercato sbloccato lo Spezia può iniziare a lavorare per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Uno dei primi tasselli è Agudelo. Il colombiano era in prestito dal Genoa e lo Spezia ha deciso di riscattarlo dai rossoblù come riportato da Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Loha definito ildidal Genoa: ilera in prestito in questa stagione Con il mercato sbloccato lopuò iniziare a lavorare per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Uno dei primi tasselli è. Il colombiano era in prestito dal Genoa e lohadi riscattarlo dai rossoblù come riportato da Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

