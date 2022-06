Soluzione ai problemi delle stesse storie Instagram con aggiornamento, almeno per iPhone (Di giovedì 16 giugno 2022) Chi ancora è colpito direttamente dai problemi delle stesse storie Instagram visualizzate nel social in loop deve sapere che c’è una Soluzione all’anomalia di scena da un paio di giorni. In particolar modo, un nuovo aggiornamento dell’app è giunto a fissare il grave bug, anche se per il momento non disponibile proprio per tutti. Prima di passare al rimedio del bug, è giusto ritornare un’ultima volta sulla tipologia di errore perché ancora non superata da tanti iscritti al social. Accedendo al proprio profilo, si continuano a visualizzare sempre le stesse storie Instagram, vecchie di svariate ore, mentre le nuove non sono accessibili o al massimo compaiono in coda al tutto. Il team Instagram non ha ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Chi ancora è colpito direttamente daivisualizzate nel social in loop deve sapere che c’è unaall’anomalia di scena da un paio di giorni. In particolar modo, un nuovodell’app è giunto a fissare il grave bug, anche se per il momento non disponibile proprio per tutti. Prima di passare al rimedio del bug, è giusto ritornare un’ultima volta sulla tipologia di errore perché ancora non superata da tanti iscritti al social. Accedendo al proprio profilo, si continuano a visualizzare sempre le, vecchie di svariate ore, mentre le nuove non sono accessibili o al massimo compaiono in coda al tutto. Il teamnon ha ...

