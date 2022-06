Rai: la programmazione speciale per la Giornata del Rifugiato (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo Spot di Guanciale In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, il 20 giugno, la Rai promuove la Campagna di sensibilizzazione UNHCR Together#WithRefugees con una programmazione speciale su radio, tv e web da oggi al 20 giugno L’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, protegge da 72 anni le persone costrette a fuggire da guerre e violenze, fornendo aiuti salva vita e sostenendo i rifugiati nella costruzione di un futuro migliore nelle loro comunità di accoglienza. Rai 1 approfondirà l’argomento durante “Uno mattina estate”, Rai 3 domenica 19 giugno dedicherà spazio alla Giornata mondiale del Rifugiato in “O anche no estate” e “RagionEuropa”, poi lunedì 20 in “Agorà estate”. Tutte le testate giornalistiche radio e tv saranno impegnate a ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo Spot di Guanciale In occasione dellamondiale del, il 20 giugno, la Rai promuove la Campagna di sensibilizzazione UNHCR Together#WithRefugees con unasu radio, tv e web da oggi al 20 giugno L’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, protegge da 72 anni le persone costrette a fuggire da guerre e violenze, fornendo aiuti salva vita e sostenendo i rifugiati nella costruzione di un futuro migliore nelle loro comunità di accoglienza. Rai 1 approfondirà l’argomento durante “Uno mattina estate”, Rai 3 domenica 19 giugno dedicherà spazio allamondiale delin “O anche no estate” e “RagionEuropa”, poi lunedì 20 in “Agorà estate”. Tutte le testate giornalistiche radio e tv saranno impegnate a ...

Pubblicità

MondoTV241 : Stasera in TV: ecco la programmazione del 15.06.2022 #staserainTV #rai #mediaset - SportInTV_IT : Mondiali di nuoto #Budapest2022: la programmazione di #RaiSport #nuoto #pallanuoto #fina #budapest - AnnaMancini81 : Bella Ma, da settembre su Rai 2 in onda il nuovo programma di Pierluigi Diaco - _heresallie : @Candy__Cookie__ No da quello che so fa il nuoto sulla Rai almeno così portava fa programmazione ?? Danno quella di Nicolai-Cottafava dopo - MondoTV241 : Stasera in TV: ecco la programmazione del 15.06.2022 #staserainTV #rai #mediaset -