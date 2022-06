Puglia, bandi truccati all’Adisu indagato Finnamò (Di giovedì 16 giugno 2022) Concorsi truccati all’Adisu Puglia (l’Agenzia regionale per il diritto allo studio) per far vincere determinati candidati tutti appartenenti o vicini al partito Sud al centro, fondato dall’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia e dal marito Sandro Cataldo. C’è questa ipotesi dietro l’inchiesta della Procura di Bari, che vede indagati a vario titolo per abuso d’ufficio, truffa e falso ideologico il direttore Gavino Nuzzo, che è anche docente dell’università telematica Pegaso di Napoli (di cui è stato direttore) e il direttore scientifico della Pegaso Francesco Fimmanò, l’avvocato della Salernitana di Iervolino. Francesco Fimmanò da lui scelto per la difesa dell’Agenzia per il diritto allo studio ma che è direttore scientifico dell’università telematica Pegaso a cui sarebbero anche collegate alcune persone agevolate dai ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 16 giugno 2022) Concorsi(l’Agenzia regionale per il diritto allo studio) per far vincere determinati candidati tutti appartenenti o vicini al partito Sud al centro, fondato dall’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia e dal marito Sandro Cataldo. C’è questa ipotesi dietro l’inchiesta della Procura di Bari, che vede indagati a vario titolo per abuso d’ufficio, truffa e falso ideologico il direttore Gavino Nuzzo, che è anche docente dell’università telematica Pegaso di Napoli (di cui è stato direttore) e il direttore scientifico della Pegaso Francesco Fimmanò, l’avvocato della Salernitana di Iervolino. Francesco Fimmanò da lui scelto per la difesa dell’Agenzia per il diritto allo studio ma che è direttore scientifico dell’università telematica Pegaso a cui sarebbero anche collegate alcune persone agevolate dai ...

BImprese : @RegionePuglia #Finanziamento a fondo perduto in favore degli #allevatori di #bovini da #latte pugliesi. #bandi… - baritoday : Inchiesta sull'Adisu Puglia, bandi di concorso sotto la lente della Procura: perquisizioni dei carabinieri… - Borderline_24 : Inchiesta su bandi di concorso indetti da #Adisu #Puglia, in corso #Perquisizioni - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Psr Puglia, bando investimenti imprese agricole: scorrerà la graduatoria -… - EcholightSpa : ??Opportunità per laureati in Ingegneria, Fisica, Informatica che abbiano voglia di fare ricerca industriale nel set… -