Perché uno studio israeliano non dimostra un incremento del 25% dei problemi cardiaci nei vaccinati anti Covid

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’Ansa ha recentemente rilanciato unoapparso ad aprile su Scientific Reports riguardante un presuntodel 25% deiin soggetti tra i 16 e 39 anni in Israele, correlato ai vaccini contro il nuovo Coronavirus. Non sono mancate le condivisioni su Facebook da parte di pagine apprezzate negli ambienti No vax. Si tratta dello stesso paper citato tra diversi altri da Giovanni Frajese alla Camera dei deputati, che avevamo analizzato nel progetto Open Fact-checking. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: Loin oggetto non si basa sui dati del mondo reale, bensì su segnalazioni telefoniche. I ricercatori non distinguono correttamente gli eventi avversi della-19 da quelli che sarebbero riconducibili ai vaccini. Gli stessi ...