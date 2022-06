‘Ndrangheta in Emilia, in appello tiene l’accusa di mafia al processo Grimilde. Pena ridotta per l’ex presidente del consiglio comunale di Fdi (Di giovedì 16 giugno 2022) Regge l’associazione mafiosa alla fine del processo di appello per la ‘Ndrangheta in Emilia. Il procedimento, ribattezzato Grimilde, vede alla sbarra 40 imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Al centro, tra l’altro, c’erano le infiltrazioni a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, unico comune Emiliano sciolto per mafia. In particolare, per i giudici della quinta sezione Penale, la condanna per Giuseppe Caruso – ex presidente del consiglio comunale di Piacenza ed ex esponente di Fratelli d’Italia – è passata da 20 anni a otto anni e due mesi per alcuni reati e quattro anni per un’altra imputazione. In totale, dunque, la Pena per l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Regge l’associazione mafiosa alla fine deldiper lain. Il procedimento, ribattezzato, vede alla sbarra 40 imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Al centro, tra l’altro, c’erano le infiltrazioni a Brescello, in provincia di Reggio, unico comuneno sciolto per. In particolare, per i giudici della quinta sezionele, la condanna per Giuseppe Caruso – exdeldi Piacenza ed ex esponente di Fratelli d’Italia – è passata da 20 anni a otto anni e due mesi per alcuni reati e quattro anni per un’altra imputazione. In totale, dunque, laper...

