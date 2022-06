Messaggio in chat privata: può costituire diffamazione? (Di giovedì 16 giugno 2022) Se il D.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 (in GU 22 gennaio 2016, n. 17) ha depenalizzato il reato di ingiuria relegandola ad un mero illecito civile così non è per il delitto previsto dall’art. 595 del Codice Penale.In primis è quindi opportuno distinguere le due fattispecie. Ingiuria e diffamazione, quale differenza? L’ingiuria, sino al menzionato D.lgs 7/2016, costituiva illecito penale ed era preveduta dall’art. 594 del Codice Penale laddove era sanzionata la condotta di: “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente”. La legge riconosceva a tutti, anche dal punto di vista penalistico, il diritto di non venire offesi nell’onore e nel decoro e quindi di non essere esposti alla contumelia o alla maldicenza altrui. Quindi, il “vecchio” art. 594 C.P. non considerava la presenza dell’offeso come una circostanza che potesse esser considerata a carico o a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) Se il D.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 (in GU 22 gennaio 2016, n. 17) ha depenalizzato il reato di ingiuria relegandola ad un mero illecito civile così non è per il delitto previsto dall’art. 595 del Codice Penale.In primis è quindi opportuno distinguere le due fattispecie. Ingiuria e, quale differenza? L’ingiuria, sino al menzionato D.lgs 7/2016, costituiva illecito penale ed era preveduta dall’art. 594 del Codice Penale laddove era sanzionata la condotta di: “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente”. La legge riconosceva a tutti, anche dal punto di vista penalistico, il diritto di non venire offesi nell’onore e nel decoro e quindi di non essere esposti alla contumelia o alla maldicenza altrui. Quindi, il “vecchio” art. 594 C.P. non considerava la presenza dell’offeso come una circostanza che potesse esser considerata a carico o a ...

Pubblicità

_yeosvng : Il mio ig ha un bug da tre giorni. Sono 3 giorni che mi segna che ho un messaggio in una chat e i vece non è vero - spookyskarty : RT @indecisx: ma a che cazzo serve lasciare un messaggio non letto per mesi ma apri la chat e basta porcodio o ti senti importante a vedere… - imaginetosmile : potrei anche scrivergli un messaggio adesso per dirgli che domani voglio dirgli una cosa ma ho paura pure a scriver… - aevthetics : RT @chiaravix: Avrebbe potuto inserire la possibilità di cancellare i messaggi senza quell'odiosa scritta 'messaggio eliminato', perché se… - TwinsofMay : RT @chiaravix: Avrebbe potuto inserire la possibilità di cancellare i messaggi senza quell'odiosa scritta 'messaggio eliminato', perché se… -